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Найден угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации

Россияне нашли в лесу угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации
Начало событий в новости В российском городе украли пункт вакцинации

Фото: @podslyshano_tikhvin

Угнанный в ноябре в Ленинградской области мобильный пункт вакцинации нашли в лесу, об этом сообщает аккаунт «Подслушано в Тихвине» в Instagram.

Россияне опубликовали в сети снимок заснеженного автомобиля в лесу, который был найден в Киришксом направлении. «Ребята это не та самая машина вакцинации которую угнали?» — говорится в посте.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и больницы пока не поступало.

16 ноября в Тихвине Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Мишенью преступников стал грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT», стоявший на территории местной районной больницы. На его борту нанесена надпись «Медицинская служба», а также наклеена агитация с призывами сделать прививку.

Полиция не смогла обнаружить машину, несмотря на то, что она оборудована системой слежения. Кроме того, транспортное средство стоимостью четыре миллиона рублей оказалось не застраховано по ОСАГО и КАСКО.

Алия Шарафутдинова
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