В российском городе украли пункт вакцинации

В городе Тихвине Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается в группе «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» во «ВКонтакте».

Мишенью преступников стал грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT», стоявший на территории местной районной больницы. На его борту нанесена надпись «Медицинская служба», а также наклеена агитация с призывами сделать прививку.

Несмотря на то что машина оборудована системой слежения, обнаружить ее пока не удалось. Автомобиль стоимостью четыре миллиона рублей оказался не застрахован по ОСАГО и КАСКО.

Ранее сообщалось, что в австрийском борделе открылся пункт вакцинации от коронавируса. Менеджер заведения уточнил, что для этой цели посетить бордель смогут даже дети, для этого был сделан отдельный вход. Всем привившимся выдадут ваучер на оплату услуг борделя на 30 евро.