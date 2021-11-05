В австрийском борделе начали прививать от коронавируса

В австрийском борделе открылся пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщает сообщает издание Heute, прививать людей начали в одном из заведений, расположенных в Вене.

Менеджер борделя Петер Ласкарис (Peter Laskaris) рассказал, что пройти вакцинацию могут не только мужчины. «Конечно, в бордель нельзя заходить женщинам и детям, но мы это предусмотрели. В кабинет вакцинации есть отдельный вход», — приводит его слова телеканал НТВ.

Отмечается, что всем привившимся выдадут ваучер на оплату услуг борделя на 30 евро.

Ранее сообщалось, что кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказалось обслуживать клиентов, которые вакцинировались от СOVID-19. Сотрудница заявила, что посещение заведения разрешено только тем жителям, которые не сделали прививку от коронавируса.