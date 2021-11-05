Pfizer заявила об эффективности лекарства от COVID-19 в капсулах

Разработанное Pfizer лекарство от коронавируса может на 89% сократить риски госпитализаций

Лекарство, которое было разработано американской компанией Pfizer, может на 89 процентов сократить риски госпитализаций или летального исхода после перенесенного COVID-19. Об этом стало известно по итогам исследования препарата, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что в исследованиях участвовали 1,2 тысячи заболевших COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию.

Ряд добровольцев в рамках исследования получили плацебо. Выяснилось, что вероятность госпитализации у принимавших настоящий препарат была гораздо меньше по сравнению с теми, кто получал плацебо. Помимо этого, никто из принимавших лекарство не умер. Среди тех, кто принимал плацебо, скончались десять пациентов.

Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла уточнил, что лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций в случае заражения COVID-19.

Ранее европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) отреагировало на сведения о нарушении испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer. Там добавили, что по этому вопросу интенсивно взаимодействуют с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.