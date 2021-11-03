В ГД предложили разрешить прививаться иностранными вакцинами при одном условии

Желающим прививаться иностранными препаратами от COVID-19 гражданам можно разрешить это делать при условии, что они начнут платить. С таким предложением выступил в эфире «Говорит Москва» депутат Госдумы Федот Тумусов.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Парламентарий является сторонником подхода, согласно которому можно разрешить использование в стране общепризнанных во всем мире вакцин. «Это коммерческий проект, пусть привозят, создают необходимые условия хранения, но только платно», — заявил он.

Тумусов пояснил, что в России сразу не станут менять препарат «Спутник V» на Pfizer. По мнению депутата, технически такой проект сложно осуществить. Он подчеркнул, что поставщики должны озаботиться этим процессом, а государство должно только контролировать соблюдение технологий.

Ранее стало известно, что желающие привиться иностранной вакциной устремились в Сербию. По словам директора департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анны Филатовской, последние две недели продажи туров в эту страну выросли в 10-15 раз.