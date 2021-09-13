Стало известно о проблемах с поставками иностранных вакцин от гриппа в Россию

РБК: в России снова зафиксировали проблемы с поставками иностранных вакцин от гриппа

В осенний период в России прививать от гриппа иностранными вакцинами не будут, так как их нет в наличии в клиниках и аптеках. Проблемы с поставками возникают уже четвертый год подряд, сообщает РБК.

Как следует из данных реестра Росздравнадзора на 12 сентября, в 2021 году в гражданский оборот не выпустили ни одной партии иностранных вакцин против гриппа, производители которых официально зарегистрировали свои препараты. В их числе «Инфлювак» нидерландской компании Abbott и «Ваксигрипп» французского производителя Sanofi Pasteur.

По словам директора по корпоративным связям Sanofi в Евразийском регионе Юрия Молчалина, с начала текущего года поставки «Ваксигриппа» в Россию прекращены из-за переквалификации производства на создание четырехвалентной вакцины — в настоящее время идет процесс ее регистрации.

По данным РБК, в клиниках страны в настоящее время предлагают вакцинацию отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М», а поставок иностранных препаратов там не ожидают. В аптеках заявляют, что противогриппозных трехвалентных вакцин в продаже нет ни в сети, ни у дистрибьюторов.

Российские врачи заявили, что отечественные вакцины от гриппа являются качественными — ими можно привиться бесплатно в государственных медицинских учреждениях. Медики назвали предрассудком предпочтение иностранных прививок российским.

Ранее россияне пожаловались на пропажу жизненно важного лекарства от детской эпилепсии «Суксилеп», который производится немецкой компанией Мите ГМБХ Арцнаймиттел. Оно входит в перечень жизненно важных препаратов и дает меньше побочных эффектов, чем другие. Пропуск приема лекарства может привести к увеличению или возобновлению приступов эпилепсии.

