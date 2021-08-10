В Австрии кафе отказалось обслуживать вакцинированных от коронавируса

Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказалось обслуживать посетителей, вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает местная радиостанция ORF Salzburg.

Речь идет о магазине здорового питания в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, при котором есть небольшая кофейня. Оператор заведения заявила, что посещение кафе доступно только для жителей, которые не сделали прививку от COVID-19.

Бургомистр общины Йозеф Вайкингер признал, что указанное решение не противоречит законам страны. При этом он посоветовал гражданам воздержаться от похода в это кафе. «Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии», — подчеркнул политик.

На фоне этого инцидента профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер отметила, что пандемия коронавируса разделяет общество. По ее мнению, разные взгляды на вакцинацию и систему здравоохранения могут спровоцировать конфликты не только среди коллег, но и между друзьями и родственниками.

Лидеры стран Европы и Азии повсеместно задумались о вводе ограничений для невакцинированных жителей. Так, в Германии их предложили лишать отпуска, а позднее собрались ввести жесткий локдаун, который коснется только тех, кто не сделал прививку от коронавируса. О намерении запустить подобные меры сообщалось и из Китая.