Невакцинированных предложили лишать отпуска

Невакцинированных нельзя пускать на стадионы и в бассейны и нужно лишить возможности поехать в отпуск. Такую радикальную меру предложил глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования германской земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц, его слова приводит Bild.

Хайнц пояснил, что даже если у невакцинированного человека будет отрицательный тест на коронавирус, он по-прежнему может заразиться в отпуске и привезти вирус домой.

Медик также предложил запретить непривитым ходить без масок в супермаркеты. По его словам, непривитые люди представляют опасность для окружающих и поэтому не должны пользоваться теми же свободами, что и привитые. Более того, предоставляя невакцинированным свободу действий, власти лишаются возможности охватить вакцинацией все население страны. «Нет вакцины — нет свободы. Без подобного давления мы не сможем убедить людей», — подчеркнул Хайнц.

В конце июня стало известно, что итальянских медиков, непривитых от коронавируса, стали отстранять от исполнения служебных обязанностей. В соответствии с декретом по борьбе с COVID-19 от 1 апреля, привиться от коронавируса должны были сотрудники системы здравоохранения как государственных, так и частных учреждений, соцсферы и аптек.