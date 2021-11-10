Россиянин рассказал о паломничестве за иностранной вакциной

Турист, летевший в Белград из Москвы, рассказал о паломничестве россиян в Сербию ради иностранной вакцины Pfizer. Об этом сообщает NGS24.RU.

Путешественник отметил, что на вакцинацию записывают через отель. После регистрации приходит подтверждение с датой и временем. Получив подтверждение, можно идти в пункт вакцинации, где нужно заполнить специальную форму и сделать прививку.

«Весь самолет Москва — Белград, такое ощущение, был за прививкой. Страна для нас безвизовая, а вакцина позволит получить зеленый сертификат европейского образца, который позволяет путешествовать в страны Евросоюза, а также посещать там любые заведения: рестораны, театры, кино и так далее», — рассказал россиянин.

По словам туриста, в Сербии доступны четыре вида вакцин, включая и российскую «Спутник V», однако большинство предпочитает ставить Pfizer. Он отметил, что вакцинация бесплатна для всех.

В компании «Русский Экспресс» рассказали, что по сравнению с сентябрем спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил эффективность российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» с зарубежными вакцинами. Пресс-секретарь президента объяснил, что у двух российских вакцин, которые разработаны Центром имени Гамалеи, разные показатели эффективности, однако при этом они остаются эффективнее зарубежных препаратов.