Стало известно о резком росте спроса на вакцинные туры среди россиян

АТОР: спрос на вакцинные туры среди россиян в октябре вырос на 50 процентов

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на вакцинные туры среди российских путешественников в период с октября по ноябрь 2021 года. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты заявили, что за последние 1,5 месяца они получили «шквал звонков» от агентов и клиентов с запросами на подобные путевки. «По сравнению с сентябрем, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в неделю», — рассказали в компании «Русский Экспресс».

Представители туроператора ПАКС сообщили, что интерес к поездкам за границу с целью вакцинации многократно увеличился. «В неделю нам уже приходит более сотни запросов», — уточнили они. По оценкам специалистов агенства BSI Group, рост спроса в октябре превысил 50 процентов.

Ранее россиянам предложили вакцинные туры в еще одну европейскую страну — Грецию. Минимальная цена четырехдневного тура составляет 68 тысяч рублей (в стоимость включен перелет, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, а также обзорная экскурсия).

