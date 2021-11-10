Россиянам раскрыли подробности о вакцинных турах в Европу

Спрос на вакцинные туры в Европу у россиян заметно вырос. Самыми популярными для этого странами стали Хорватия и Сербия, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью «Известиям».

«Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз, в день продается около ста таких путевок», — подчеркнули в организации.

Горин назвал популярные туры в Европу «ревакционными», поскольку в поездку отправляются россияне, которые уже привились российскими препаратами полгода-год назад. Такие граждане выбирают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины при этом менее популярны, поскольку они требуют длительного нахождения в стране или повторного приезда.

Эксперт также раскрыл стоимость таких путешествий: цена трехдневного вакцинного тура в Сербию и Хорватию у туроператоров начинается от 36 тысяч рублей с человека, в Словению — от 33 тысяч, а в Грецию — от 71 тысячи. При этом в Хорватии и Греции возможно привиться однокомпонентной или двухкомпонентную вакциной, а в Сербии — только двухкомпонентной.

«Зачастую туристы просто путешествуют, например, в Хорватию, а бонусом для них идет вакцинация. Прививку могут сделать и в предпоследний, и в последний день поездки», — подчеркнул Горин.

Специалист добавил, что подобные поездки предлагают все турагентства, предлагающие путешествия в Европу. Среди них SI Group, PAC Group, «Веди Групп», Solvex и другие.

Ранее в АТОР сообщили, что спрос на вакцинные туры среди россиян в октябре вырос на 50 процентов. За последние полтора месяца специалисты получили «шквал звонков» насчет таких путешествий.