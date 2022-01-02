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В МЧС раскрыли количество землетрясений в России за 2021 год

В МЧС России заявили, что за 2021 год в стране произошло более 20 землетрясений

Фото: Shutterstock

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России раскрыли количество произошедших в стране землетрясений за 2021 год. Согласно сообщению, их произошло более 20, передает ТАСС.

Отмечается, что в течение 2021 года на территории России уровень сейсмической активности был ниже уровня 2020-го.

«По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года — 29 сейсмических событий)», — заявили в институте.

Уточняется, что больше всего случаев сейсмической активности было зафиксировано на Дальнем Востоке — Камчатке, Курилах и Сахалине, еще несколько несколько — в Сибири, на Урале и Кавказе. Жертв и разрушений от землетрясений в России не было.

15 декабря на Байкале зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, в 20 километрах от населенного пункта Танхой.

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Никита Абрамов
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