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На Байкале произошло землетрясение

На Байкале зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9

Фото: Сергей Строителев / Коммерсантъ

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия, в 20 километрах от населенного пункта Танхой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Иркутской области толчки ощущались в Иркутском, Ангарском, Шелеховском и Слюдянском районах. По данным ведомства, пострадавших при сейсмической активности нет.

Ранее директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева сообщила, что жители Иркутска ощутили землетрясение, которое произошло на границе Бурятии возле поселка Орлик. Его магнитуда составила 7,6.

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Никита Абрамов
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