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В российском городе произошло землетрясение

Байкальский филиал ЕГС РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,6 в Иркутске
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Фото: Mike Blake / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром на границе Бурятии возле поселка Орлик ощущали жители Иркутска. Об этом рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева, пишет РИА Новости.

Известно, что утром 23 августа местные жители уже сообщали о землетрясении. Оно произошло в 04:36 с эпицентром в акватории озера Хубсугул в Монголии. Кроме того, подземные толчки ощутили жители Заларинского, Черемховского и Усольского районов региона.

По информации ГУМЧС по региону в Иркутске разрушений нет. Кроме того, в экстренные службы местные жители не обращались.

Ранее в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. По информации РАН, эпицентр землетрясения находился в 23 километрах от города Искитим возле села Усть-Чем.

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