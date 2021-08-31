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В российском городе произошло землетрясение

В Новосибирской области зафикисировано землетрясение магнитудой 4,2 балла
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Фото: Globallookpress.com

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным РАН, эпицентр землетрясения находится в 23 километрах от города Искитим возле села Усть-Чем.

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Как сообщили в центре, интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.

Ранее на Камчатке произошло десять землетрясений за ночь магнитудой от 3,8 до 5,9 балла. Самое сильное землетрясение произошло в 135 километрах от села Эссо.

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