В российском городе произошло землетрясение

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным РАН, эпицентр землетрясения находится в 23 километрах от города Искитим возле села Усть-Чем.

Как сообщили в центре, интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.

Ранее на Камчатке произошло десять землетрясений за ночь магнитудой от 3,8 до 5,9 балла. Самое сильное землетрясение произошло в 135 километрах от села Эссо.