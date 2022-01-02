Жириновский высказался после ДТП с пятью погибшими под Рязанью

ЛДПР намерена снова вынести на рассмотрение законопроект о запрете ночных перевозок. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, комментируя ДТП с автобусом под Рязанью, где погибли пять человек, в своем Telegram-канале.

«Все случилось примерно в пять часов утра и наверняка водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам еще нужно, чтобы такая норма была принята?» — высказал свое мнение Жириновский.

Он также добавил, что партия продолжит борьбу за жизни россиян.

Авария с рейсовым автобусом на автодороге Москва — Астрахань около села Вослебово Скопинского района произошла в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. Транспортное средство врезалось в опору моста. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Днем 2 января стало известно, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. УМВД по Рязанской области проводит проверку происшествия.