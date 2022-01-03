Раскрыт эффект от сокращения выбросов парниковых газов и аэрозолей

Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук раскрыли, что уменьшение содержания антропогенных аэрозолей в атмосфере Земли в ближайшем будущем повлечет за собой потепление. В случае сокращения выбросов парниковых газов этот эффект будет накладываться на снижение глобальных температур, что замедлит охлаждение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Bulletin.

Для достижения показателей, предусмотренных Парижским соглашением, необходимо значительно снизить количество выбросов в атмосферу. Однако, согласно моделям, это приведет к противоположным по своему действию эффектам. Аэрозоли блокируют солнечное излучение и вызывают охлаждающий эффект, а парниковые газы способствуют глобальному потеплению. В случае снижения парниковых газов атмосфера начнет охлаждаться, однако уменьшение аэрозолей замедлит этот эффект.

Согласно сценарию, потепление, вызванное продолжающимся сокращением выбросов аэрозолей в XXI веке, приведет к увеличению средней глобальной приземной температуры на более длительный период времени, а не к снижению вслед за сокращением выбросов CO2.

При низком уровне выбросов, когда в других регионах наблюдаются долгосрочные тенденции к увеличению температуры поверхности, субполярная Северная Атлантика (к югу от Гренландии) демонстрирует долгосрочные тенденции к похолоданию. В этом явлении преобладают аэрозоли, тогда как CO2 играет второстепенную роль.