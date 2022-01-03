Академик Бокерия посоветовал переболевшим коронавирусом читать вслух

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости посоветовал переболевшим коронавирусом ежедневно читать вслух по 15 минут. По его словам, такое упражнение помогает восстановить дыхательную мускулатуру после болезни.

«У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», — подчеркнул он.

Бокерия добавил, что перенесшим COVID-19 важно, чтобы у них работала дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы. Он заключил, что более эффективного способа для этого предложить невозможно.

Ранее академик Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Для этого необходимо иметь цель в жизни. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие.

