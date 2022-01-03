Академик РАН раскрыл способ дожить до 100 лет

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Для этого необходимо иметь цель в жизни, передает РИА Новости.

Бокерия раскрыл способ достигнуть 100-летия. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие.

«Конечно, нужно двигаться, потому что движение — это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие», — подчеркнул Бокерия.

Кардиохирург добавил, что не менее важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от употребление алкогольных напитков. Он напомнил, что любое количество спиртного повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной деятельностью.

Ранее Лео Бокерия был признан просветителем 2021 года. Он стал лауреатом премии «Знание» — главной просветительской награды России.

