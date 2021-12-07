Лео Бокерия признан просветителем года

В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения лауреатов премии «Знание» — главной просветительской премии страны. Члены Почетного жюри премии наградили лучших просветителей и просветительские проекты в 15 номинациях.

Награду за вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство» получил проект «Сказки для и про особенных детей», лауреатом среди просветителей стала Евгения Заугарова. В сфере «Экология» — проект «Чистая Арктика» и просветитель Елена Кузеванова. В области «Наука и технологии» — проект Homo Science Project и просветитель Полина Очирова, «Спорт и ЗОЖ» — проект Sotka и Лео Бокерия, «История» — Мультимедийная выставка «Александр Невский» и Станислав Дробышевский, а также в области «Достижения и гордость России» — проект WorldSkills Russia.

Главный приз за вклад в просвещение на радио и ТВ получили проект «Гибель исперии. Российский урок» и просветитель Алексей Семихатов. Лучшим просветительским фильмом стала картина «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Лучшим просветительским мероприятием — «Большая перемена». Основную награду за вклад в просвещение в Интернете получили проект «Лекторий «Достоевский» и просветитель Денис Прудник. За просветительскую деятельность в школе — проект «Билет в будущее» и просветитель Алексей Ярмолин, за просветительскую деятельность в ВУЗе — проект «POжестI» и Антон Шейкин. Приз в специальной номинации «По версии слушателей» достался проекту «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» и Ивану Пыркову.

Лучшим просветительским проектом стал проект «Большая перемена», награду «За общий вклад в просвещение» получила компания «Яндекс», а просветителем года стал Лео Бокерия.

Премия учреждена российским обществом «Знание», чтобы признавать заслуги российских просветителей, выявлять значиме просветительские проекты и подтверждать высокий статус просветителя в России. Премия «Знание» проводится впервые, она задумана как главная просветительская премия страны. Предполагается, что она станет ежегодной.

