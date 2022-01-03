Россиянка потратила 700 тысяч рублей и два года ради подготовки поездки в Китай

Российская туристка рассказала, как ей удалось прилететь в Китай — подготовка к поездке заняла у путешественницы два года и обошлась ей в около 700 тысяч рублей. Подробности девушка раскрыла в интервью РИА Новости.

По словам туристки, чтобы попасть в материковый Китай, где установлен один из самых строгих в мире карантинных режимов для прибывающих из-за границы, ей пришлось потратить средства на две поездки в Белоруссию для получения китайской вакцины, так как прививка национальным препаратом является обязательным основанием для получения визы в КНР.

Помимо прочего, путешественница прошла необходимые тесты для получения «кода здоровья» — в определенные дни до вылета турист должен сдать несколько ПЦР-тестов, анализ крови на антитела, а также сделать рентген грудной клетки. Ради процедур россиянка отправилась на несколько дней в Москву, так как в ее городе проживания не оказалось одобренных китайским посольством лабораторий для сдачи тестов.

«Вылететь сегодня в Китай — это безумно дорогое и психологически тяжелое испытание», — считает туристка.

Отмечается, что власти Китая придерживаются политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и не собираются ослаблять ограничения по приему иностранных путешественников, чтобы исключить завоз новых случаев заражения и не спровоцировать масштабную вспышку заболеваемости.

В декабре 2021 года полиция Таиланда поймала сбежавшего из карантинного отеля иностранного туриста, который, не дождавшись результатов ПЦР-теста, решил тайно отправиться на остров Самуи.