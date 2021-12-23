Мужчина сбежал из карантинного отеля в Таиланде и тайно поехал на другой остров

Полиция Таиланда поймала сбежавшего из карантинного отеля иностранного туриста, который, не дождавшись результатов ПЦР-теста, решил тайно отправиться на остров Самуи. Об этом пишет Country Scanner.

29-летний турист из Израиля приехал в Бангкок 17 декабря. Сдав анализы на коронавирус, мужчина покинул карантинный отель, сообщив, что ему якобы нужно навестить друга в больнице. Однако путешественник решил не возвращаться обратно в гостиницу. Вместо этого он некоторое время скрывался в Паттайе, а после тайно отправился на остров Самуи.

Сообщается, что турист связался с посольством Израиля, отметив, что хочет признаться в побеге и понести наказание. Сдавшегося тайской полиции путешественника вместе с волонтерами направили в ближайшую больницу Самуи для тестирования на коронавирус. В итоге результат оказался положительным. В Бангкок мужчина вернулся 19 декабря.

Теперь за досрочный выезд из карантинного отеля туристу грозит штраф в размере пяти тысяч бат (11 тысяч рублей), а за несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 — 40 тысяч бат (88 тысяч рублей) и тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее в августе мужчина сбежал из карантинного отеля ради выпивки и еды из «Макдоналдса», объяснив свой поступок горем. Прилетевший в Австралию турист признался, что был «раздавлен тоской и горем» по недавно умершему отцу.