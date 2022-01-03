Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Показана связь между группой крови и заражением коронавирусом

Ученые Кентского университета связали группы крови с вероятностью заразиться коронавирусом

Фото: Serhii Hudakukrinform / Globallookpress.com

Ученые Кентского университета в Великобритании показали, каким образом группа крови влияет на восприимчивость к COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Epidemics.

Согласно результатам исследования, вероятность заражения коронавирусом от инфицированных пациентов в 2-3 раза выше для тех, кто является совместимым реципиентом при переливании крови. Это объясняет, почему люди с группой крови 0 (группа I), которые являются универсальными донорами, имеют более низкий риск заражения. При этом они могут заразить людей любой группы крови.

Эти особенности в передачи вируса указывают на то, что различия в частоте групп крови могут быть частично связаны с различиями в тяжести эпидемии во всем мире, поскольку страны с более широким разнообразием групп крови будут представлять собой естественные препятствия для циркуляции вируса.

Однако специалисты подчеркивают, что отдавать предпочтение какой-либо одной группе крови при вакцинации хуже, чем случайный выбор. Невакцинированные люди с группой крови 0 представляют потенциальную опасность для других людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В казахстанский город на фоне «газовых» протестов перебросили военную авиацию
Показана связь между группой крови и заражением коронавирусом
Девушка Хованского раскрыла подробности празднования блогером Нового года
Карпин резко пошутил про российский футбол
Москвичка спрятала подарки для соседей и устроила им квест
Опубликовано новое видео перехвата ракеты истребителями МиГ-29
В Казахстане после протестов заявили о невозможности снизить цены на газ
В Дагестане застрелили подозреваемого в хищении 576 миллионов рублей из бюджета
Фазель назвал кошмаром отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине
Зафиксирован мощный взрыв на магнитаре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter