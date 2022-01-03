Показана связь между группой крови и заражением коронавирусом

Ученые Кентского университета в Великобритании показали, каким образом группа крови влияет на восприимчивость к COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Epidemics.

Согласно результатам исследования, вероятность заражения коронавирусом от инфицированных пациентов в 2-3 раза выше для тех, кто является совместимым реципиентом при переливании крови. Это объясняет, почему люди с группой крови 0 (группа I), которые являются универсальными донорами, имеют более низкий риск заражения. При этом они могут заразить людей любой группы крови.

Эти особенности в передачи вируса указывают на то, что различия в частоте групп крови могут быть частично связаны с различиями в тяжести эпидемии во всем мире, поскольку страны с более широким разнообразием групп крови будут представлять собой естественные препятствия для циркуляции вируса.

Однако специалисты подчеркивают, что отдавать предпочтение какой-либо одной группе крови при вакцинации хуже, чем случайный выбор. Невакцинированные люди с группой крови 0 представляют потенциальную опасность для других людей.