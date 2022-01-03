США и страны «Бухарестской девятки» заявили о дестабилизирующих действиях России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

Главы МИД обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной, а также необходимость выработать единую и решительную позицию НАТО в отношении коллективной защиты своих союзников. Подчеркивается, что Блинкен в ходе беседы отметил намерение Вашингтона продолжать консультации со своими партнерами.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Паанет заявил, что Россия представляет угрозу для европейского континента. По его словам, «восточный сосед Европейского союза (ЕС)» не хочет жить сам и позволять другим странам жить в мире и демократии.

