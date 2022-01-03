Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Эстонии заявили об угрозе для континента из-за России

Глава Минобороны Эстонии Лаанет: Россия не хочет позволять жить другим в мире и демократии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Эстонии Калле Паанет заявил, что Россия представляет угрозу для европейского континента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой эстонского ведомства.

По его словам, «восточный сосед Европейского союза (ЕС)» не хочет жить сам и позволять другим странам жить в мире и демократии. Глава Минобороны во время церемонии памяти павших в честь сто второй годовщины перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией отметил, что другие государства для Москвы — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания. При этом он подчеркнул, что Эстонии не нужно отстаивать себя в одиночестве, так как теперь у нее сильные союзники.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ при «вторжении» России на территорию Украины. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон поддерживает меры по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также дипломатии для продвижения минских соглашений в поддержку «нормандского формата».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полиция Казахстана начала действовать против участников «газовых» протестов
Apple стала первой компанией с капитализацией больше трех триллионов долларов
Протестующие в Казахстане прогнали вышедшего к людям акима
Момент лобового столкновения двух машин в Ленобласти попал на видео
В Эстонии заявили об угрозе для континента из-за России
Москвичи организовали потерявшему деньги ребенку новогоднее чудо
Самолет Байдена попал в бурю
В Мурманской области убили бандита из резонансной жалобы Путину
Лукашенко подписал дефицитный бюджет Белоруссии
Украинский журналист Цимбалюк прокомментировал свой отъезд из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter