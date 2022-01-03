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Момент лобового столкновения двух машин в Ленобласти попал на видео

Смертельное ДТП с участием трех машин на Киевском шоссе в Ленобласти попало на видео

Момент лобового столкновения двух машин в Ленобласти попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Мегаполис».

На кадрах видно, как автомобиль Reno, двигаясь по встречной полосе, врезается в Hyundai Solaris, цепляет еще одну машину, а затем улетает в кювет. Автомобилем управляла 64-летняя пенсионерка, за рулем Hyundai Solaris сидел 37-летний мужчина, в салоне находились его жена и дети. Сообщается, что водители обеих машин скончались, семья мужчины госпитализирована с травмами средней тяжести. Авария с участием трех машин случилась на Киевском шоссе 3 января.

Ранее в сети было опубликовано видео с места смертельной аварии с участием рейсового автобуса на автодороге Москва-Астрахань под Рязанью. ДТП произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Марина Совина
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