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Опубликовано видео с места смертельной аварии с автобусом под Рязанью

«112» опубликовал видео с места аварии под Рязанью, где погибли 5 человек и пострадали 16

Опубликовано видео с места смертельной аварии с участием автобуса на автодороге Москва-Астрахань под Рязанью. Запись разместил Telegram-канал «112».

По данным канала, водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Марина Совина
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