Опубликовано видео с места смертельной аварии с автобусом под Рязанью

Опубликовано видео с места смертельной аварии с участием автобуса на автодороге Москва-Астрахань под Рязанью. Запись разместил Telegram-канал «112».

По данным канала, водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.