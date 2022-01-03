Священник объяснил позицию по ковид-сертификатам необходимостью ходить в храмы

Посещение храмов только людьми с ковид-сертификатами не должно вводиться, поскольку поход в церковь — это не развлечение, а необходимость. Так позицию по возможному ограничению объяснил в беседе с РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.

Он считает, что введение такого порядка в храмах станет сегрегацией верующих. «Посещать храм — то же самое, что работу или больницу, а не кинотеатр или стадион. Более того, посещать дом Божий и участвовать в таинствах — это совершенно необходимо для православного христианина», — высказался Духович.

При этом он поддерживает посещение по ковид-сертификатам музеев, кино, кафе, ресторанов и ночных клубов, так как это «не обязательно для человека». При этом не стоит вводить QR-коды в общественном транспорте, объяснив это необходимостью поездок в нем.

В середине декабря в Госдуме предложили ввести норму посещения храмов без QR-кодов в соответствующий закон.