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Священник объяснил позицию по ковид-сертификатам необходимостью ходить в храмы

Священник Духович: ковид-сертификаты для прихожан в храмах станут сегрегацией верующих

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посещение храмов только людьми с ковид-сертификатами не должно вводиться, поскольку поход в церковь — это не развлечение, а необходимость. Так позицию по возможному ограничению объяснил в беседе с РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.

Он считает, что введение такого порядка в храмах станет сегрегацией верующих. «Посещать храм — то же самое, что работу или больницу, а не кинотеатр или стадион. Более того, посещать дом Божий и участвовать в таинствах — это совершенно необходимо для православного христианина», — высказался Духович.

При этом он поддерживает посещение по ковид-сертификатам музеев, кино, кафе, ресторанов и ночных клубов, так как это «не обязательно для человека». При этом не стоит вводить QR-коды в общественном транспорте, объяснив это необходимостью поездок в нем.

В середине декабря в Госдуме предложили ввести норму посещения храмов без QR-кодов в соответствующий закон.

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Антон Похиляк
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