Биолог поставил точку в споре об опасности Е-добавок

При выборе качественных продуктов в магазине нужно обращать внимание не на «ешки», а дату изготовления, условия хранения, срок годности, заявил заведующий лабораторией химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Бессонов, пишет «Прайм».

В обществе существует миф, что входящие в состав продуктов и блюд добавки, красители, эссенции вредят здоровью. Часть россиян подробно изучают состав и не покупают, если в ингредиентах есть более двух «Е». Ученый считает, что вместо поиска Е-добавок потребители должны сосредоточиться на более важных параметрах. По его словам, наличие пищевых добавок само по себе еще не является поводом для беспокойства.

«Не знаю, откуда люди взяли, что есть "натуральные" продукты и "синтетические". Как такое может быть, если мы живем на одной планете и все элементы — ее производные? Думаю, самое большое откровение для них будет природность "ешек"», — поставил точку в споре об опасности этих веществ биолог.

Бессонов привел в пример, как хозяйки на кухне сами создают Е262, смешивая уксус с содой (Е260 и Е500). По его словам, ароматизаторы, пищевые добавки всегда клали в продукты, но не всегда указывали на этикетке. «И 99 процентов всех пищевых добавок — это естественные вещества, полученные при переработке продуктов. В частности, лимонная кислота (Е330) производится из лимона», — добавил специалист.

Ранее химик-технолог Сергей Белков развеял миф о том, что Е-добавки могут принести вред организму. По его словам, концентрация добавок в продуктах настолько мала, что не может нанести вред организму, будь то ребенок или взрослый.