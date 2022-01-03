Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Кабуле неизвестные попытались взорвать полицейский автомобиль талибов

В Кабуле прогремел взрыв, неизвестные атаковали полицейский «рейнджер» движения «Талибан»

Фото: Saifurahman Safi/ Globallookpress.com

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Неизвестные попытались атаковать полицейский «рейнджер» движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Aamaj News в Twitter.

Инцидент произошел в 6:30 утра по местному времени (5:30 мск) у входа в 11-й округ безопасности афганской столицы. О типе взрыва и повреждениях автомобиля талибов и иных не сообщается.

Материалы по теме:
Земля войны. Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
Земля войны.Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
21 ноября
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря

Силовики в настоящее время не прокомментировали инцидент, информация о жертвах отсутствует. Ни одна из действующих на территории Афганистана вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

14 декабря 2021 года в Кабуле прогремели два взрыва. Бомба взорвалась на юго-востоке столицы Афганистана, в результате погибли три человека. Еще одна взорвалась в кабульском районе Даште-Барчи, никто не пострадал. Третий взрыв прогремел в провинции Гильменд, неизвестные заложили бомбу недалеко от дороги. По меньшей мере четыре человека получили ранения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минприроды назвали Россию одной из самых богатых стран мира
Хоккеисты в Новокузнецке устроили массовую драку на льду
В Кабуле неизвестные попытались взорвать полицейский автомобиль талибов
В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади
Водителям назвали сроки появления экспресс-тестов на алкоголь
Названы причины любви россиян к лапше и пюре быстрого приготовления
Спрогнозирована цена биткоина к концу зимы
Биолог допустила невозможность остановить пандемию из-за зараженных мышей
Бывшая жена Бондарчука раскрыла подробности об их больной ДЦП дочери
Назван срок отказа России от производства одноразовой посуды из пластика
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter