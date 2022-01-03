В Карабахе задержали расстрелявшего сослуживцев пограничника

В Карабахе задержали военнослужащего азербайджанских пограничных войск, который ранее расстрелял троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате поисковых мероприятий Эльхан Авазлы был обнаружен 3 января 2022 года около 00:30 в селе Малхалаф Лачинского района и задержан в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль и поручило продолжение расследования следственному управлению военной прокуратуры.

2 января на пограничной заставе Азербайджана сержант сверхсрочной действительной военной службы по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам из своего служебного оружия и убил троих человек.