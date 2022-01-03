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В Карабахе задержали расстрелявшего сослуживцев пограничника

В селе Малхалаф 3 января задержали военнослужащего, расстрелявшего троих сослуживцев

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В Карабахе задержали военнослужащего азербайджанских пограничных войск, который ранее расстрелял троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате поисковых мероприятий Эльхан Авазлы был обнаружен 3 января 2022 года около 00:30 в селе Малхалаф Лачинского района и задержан в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль и поручило продолжение расследования следственному управлению военной прокуратуры.

2 января на пограничной заставе Азербайджана сержант сверхсрочной действительной военной службы по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам из своего служебного оружия и убил троих человек.

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Дарья Рыбак
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