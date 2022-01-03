Стало известно о доступе бизнесмена Клюшина к данным о спецоперациях ГРУ

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, который ранее был экстрадирован из Швейцарии в США, имел доступ к данным о секретных зарубежных операциях Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ. Об этом стало известно Bloomberg от источников, близких к Кремлю и российской разведке.

По словам собеседников агентства, у Клюшина, в частности, мог быть доступ к документам, которые касаются вмешательства российских спецслужб в президентские выборы США в 2016 году. Так, в указанных бумагах содержались сведения о том, что взломом серверов американской Демократической партии руководила команда Fancy Bear или APT28, которая, предположительно, связана с военными разведчиками из России.

Как считают источники Bloomberg, такие документы могут стать первым подробным доказательством попыток Москвы повлиять на исход американских выборов, которое окажется в руках Вашингтона. Кроме того, высока вероятность того, что бизнесмен осведомлен и о других операциях ГРУ, в том числе о попытке отравления бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Таким образом передача Клюшина США представляет собой «серьезный разведывательный удар по Кремлю». При этом ситуация для Москвы может еще больше усугубиться, если бизнесмен решит пойти на сделку с обвинением и раскроет известную ему информацию о деятельности российских спецслужб, подчеркивают собеседники агентства.

Адвокат Клюшина Макс Немцев пока никак не прокомментировал подобные сообщения.

18 декабря стало известно, что Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. В ответ на этот шаг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением, принятым швейцарским Федеральным уголовным судом. Она отметила, что российское посольство поддерживает контакт с адвокатами предпринимателя.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.