На русском кладбище в Израиле разбили мраморные кресты

Неизвестный разбил мраморные кресты на подворье Русской духовной миссии в Израиле. Об этом сообщается на сайте миссии Русской православной церкви (РПЦ) в Иерусалиме.

Отмечается, что днем злоумышленник, прикрыв лицо капюшоном и маской, проник на территорию подворья в Тель-Авиве и разбил несколько мраморных крестов на надгробиях. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Миссия уже обратилась в полицию с требованием найти и наказать вандала.

В декабре прошлого года мусульмане в Татарстане спилили православный крест с могилы жителя Набережных Челнов, умершего в сентябре. По словам родственников, местные власти призвали их не восстанавливать крест, несмотря на то, что кладбище не конфессиональное, а общественное. После этого глава Татарстана Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за несвоевременную реакцию на произошедшее.