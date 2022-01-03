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Полиция Казахстана начала действовать против участников «газовых» протестов

КазТАГ: полиция начала оттеснять демонстрантов в Актау, протестующих против цен на газ

Кадр: БАСЕ / YouTube

В казахстанском Актау, где не прекращаются акции протеста против повышения цен на газ для автотранспорта, полиция начала применять меры к демонстрантам. Как сообщает Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ), полицейские взялись друг с другом за руки и начали оттеснять толпу.

Также КазТАГ пишет, что протестующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта Актау, где, по данным очевидцев, 3 января приземлились два военно-транспортных самолета.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. Принятые меры не устроили протестующих — так, в Актау демонстранты потребовали отставки правительства республики.

На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алма-Ате.

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Варвара Кошечкина
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