В Казахстане начались протесты против резкого роста цен на газ

В Мангистауской области Казахстана начались протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Об этом пишет Tengrinews.

2 января на стихийный митинг вышли жители Жанаозена — города областного подчинения в Мангистауской области с населением около 110 тысяч человек. Горожан-автомобилистов возмутило повышение стоимости сжиженного газа до 120 тенге (20,56 российского рубля) за литр, они требуют от властей снизить цену вдвое, написал в Facebook один из активистов, освещающих протесты.

С автовладельцами провели беседу представители городского акимата, также рост цен прокомментировали в руководстве области.

Прежняя цена в размере 60 тенге не вернется, так как уже сейчас цена на газ на бирже составляет 70-85 тенге за литр без учета операционных расходов перевозки и предпринимателя Бердибек Картбаев глава управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области

В ситуацию пришлось вмешаться центральной власти. В ночь на 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил правительству республики «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». В свою очередь кабмин объявил о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещал реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

«На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр», — говорится в сообщении правительства, опубликованном 3 января.

На фоне протестов в Мангистауской области власти усилили меры безопасности в крупных городах республики, в частности, в Алма-Ате. Там, как пишет «Интерфакс», выставлено полицейское оцепление вокруг главной площади, также в этом районе с перебоями работает интернет.