Украинскую бронетехнику заметили в жилых районах рядом с Донбассом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заметила размещение украинской бронетехники в жилых районах села Новозвановка, находящегося под контролем Киева, у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

По заявлению пресс-службы милиции, размещение военной техники в населенных пунктах происходит в нарушение третьего пункта дополнительных мер по перемирию. Бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Новозвановки зафиксировала разведка ЛНР.

Пресс-служба добавила, что подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником и готовы по приказу командования «оперативно реагировать на изменения обстановки».

2 января в ЛНР сообщили, что военнослужащие ВСУ оборудуют огневые позиции в здании общеобразовательной школы села Валуйское, захваченной в конце декабря.

