Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинскую бронетехнику заметили в жилых районах рядом с Донбассом

Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение украинской военной техники в селе

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заметила размещение украинской бронетехники в жилых районах села Новозвановка, находящегося под контролем Киева, у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

По заявлению пресс-службы милиции, размещение военной техники в населенных пунктах происходит в нарушение третьего пункта дополнительных мер по перемирию. Бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Новозвановки зафиксировала разведка ЛНР.

Пресс-служба добавила, что подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником и готовы по приказу командования «оперативно реагировать на изменения обстановки».

2 января в ЛНР сообщили, что военнослужащие ВСУ оборудуют огневые позиции в здании общеобразовательной школы села Валуйское, захваченной в конце декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Стало известно о недовольстве ЕС форматом переговоров Путина и Байдена
Украинскую бронетехнику заметили в жилых районах рядом с Донбассом
В России утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
В США закрыли несколько пляжей из-за крупнейшего в истории разлива нечистот
Кинокритик составила подборку сериалов для новогодних праздников
Киев сократил подачу воды в ЛНР
Арендованного у «Ростова» футболиста АПЛ ограбили в Лондоне
В России выявили 16 343 новых случая коронавируса
Российские самолеты атаковали удерживаемый сирийской оппозицией Идлиб
На Украине назвали условие «вхождения в Европу»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter