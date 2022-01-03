Женщина оригинально поздравила любовницу мужа с Новым годом

Жительница украинского Ужгорода преподнесла оригинальный новогодний подарок любовнице своего мужа. Женщина прикрепила к капоту ее автомобиля игрушку из секс-шопа вместе с поздравительной запиской, сообщает местное издание «Первый».

Узнав об изменах своего мужчины, обиженная жена нашла, где был припаркован автомобиль ее соперницы и закрепила свой «сюрприз» на саморезом, чтобы он точно дождался новой владелицы. В записке была надпись: «С наступающим! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим!». Получила ли подарок любовница и как она на него отреагировала неизвестно.

Ранее американская блогер Холли Брук рассказала, что ее брат нашел на чердаке подарки, которые когда-то подготовили ее родственники на Рождество, но не смогли вручить их, потому что погибли. Самым старым из обнаруженных пакетов было более 20 лет. Внутри оказались пижама, конверты с деньгами и открытки.