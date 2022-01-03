Девушка нашла рождественские подарки от умерших 20 лет назад родственников

Американская блогер Холли Брук (Holly Brooke) рассказала в своем TikTok о найденных на чердаке рождественских подарках, которые ее родственники подготовили более 20 лет назад, но так и не смогли вручить, поскольку погибли.

Рождественские презенты для нее, ее младшей сестры, а также отца подготовили бабушка и ее родители. Самым старым из обнаруженных пакетов было более 20 лет. Подарки нашел на чердаке брат девушки. Покойные родственники планировали подарить родным розовую пижаму на флисе, конвертики с деньгами и рождественские открытки.

Бабушка Брук неожиданно умерла в 2015 году, а ее родители, прабабушка и прадедушка семейства покинули этот мир еще в 2002 году.

Ранее профессор психологии Университета ДеПола Джозеф Феррари предупредил, что подарки могут вызвать у получателя дискомфорт, а в некоторых случаях даже эмоциональные страдания. Он объяснил, что подарки поднимают настроение прежде всего дарителю, при этом зачастую тот не задумывается, куда получатель будет девать презент. Нередки ситуации, когда складывать подарки некуда, а выбросить жалко и неудобно перед близким человеком.