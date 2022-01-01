Психолог рассказал о вреде подарков

Подарки могут вызвать у получателя дискомфорт, а в некоторых случаях даже эмоциональные страдания. Об этом предупредил профессор психологии Университета ДеПола Джозеф Феррари, пишут «Известия».

Он объяснил, что подарки поднимают настроение прежде всего дарителю, при этом зачастую тот не задумывается, куда получатель будет девать презент. Нередки ситуации, когда складывать подарки некуда, а выбросить жалко и неудобно перед близким человеком.

Выйти из положения можно, заменив материальные подарки онлайн-курсы по музыке, пению, иностранному языку или кулинарии. Также беспроигрышными вариантами окажутся билеты в кино, театр или музей, подарочная карта от ресторана, поход на каток или загородная поездка на выходные, а многие не откажутся от похода в спа или курса по йоге.

Ранее россияне перечислили самые бесполезные подарки, которые они когда-либо получали на Новый год. Согласно опросу, в топе ненужных презентов оказались сувениры и статуэтки — их не хотели бы получить на праздник около шести процентов респондентов. Три процента участников исследования также выделили в антирейтинг кухонную утварь и столовые приборы. Помимо этого, два процента опрошенных негативно отозвались о носках, безделушках, конфетах, шоколаде и других сладостях. Кроме того, выяснилось, что около семи процентов россиян считают бесполезными любые преподнесенные на Новый год подарки.

В декабре сообщалось, что пара братьев из американского штата Нью-Гэмпшир более 30 лет дарит друг другу один и тот же подарок на Рождество. Необычная традиция зародилась в 1987 году, когда Райан Уоссон (Ryan Wasson) в шутку подарил своему брату Эрику коробку конфет в рождественском стиле, зная, что одаряемому точно не понравится такой презент. Эрик сохранил коробку и подарил ее брату на следующее Рождество. Райан узнал свой подарок и с тех пор братья дарят эти конфеты каждый год. Они даже завели специальный журнал, в котором по очереди отмечают дату последнего дарения.