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Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу эскалации действий России в отношении Киева

Госсекретарь Блинкен обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу угрозу России в адрес Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

В ходе беседы министры обсудили важность сохранения координации применительно к угрозе эскалации действий России в отношении Украины. Помимо этого, Блинкен и Чавушоглу поговорили о проблемах Африканского Рога, назначении Анкарой спецпосланника для нормализации отношений с Арменией, возможностях для углубления сотрудничества двух стран, а также о решении представляющих взаимных интерес вопросов в качестве союзников по НАТО.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ при «вторжении» России на территорию Украины. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон поддерживает меры по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также дипломатии для продвижения минских соглашений в поддержку «нормандского формата».

Марина Совина
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