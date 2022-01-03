Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В еще одной стране зарегистрировали первые случаи смерти от омикрон-штамма

В Южной Корее скончались два пациента в возрасте 90 лет от омикрон-штамма коронавируса

Фото: Heo Ran / Reuters

В еще одной стране, Южной Корее, впервые зарегистрировали два летальных случая, связанных с заражением омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет Yonhap News Agency.

По данным органов здравоохранения города Кванджу, в понедельник и в среду (27 и 29 декабря 2021 года) в доме престарелых скончались два пациента в возрасте 90 лет, у которых ранее был выявлен коронавирус. Проведенный уже после их смерти тест также показал заражение омикрон-штаммом.

Сообщается, что это первые летальные случаи в Южной Корее, связанные с омикрон-штаммом. Тем не менее, органы здравоохранения продолжают выяснять точную причину смерти пациентов.

Ранее в декабре 2021 года в Австралии зафиксировали первый случай смерти от омикрон-штамма коронавируса. Так, пожилой мужчина, который был привит двумя дозами вакцины против коронавирусной инфекции, скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Раскрыто влияние «Северного потока-2» на стоимость газа
В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России
Движение судов через пролив Дарданеллы приостановили
В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов
Россиянину оторвало пальцы взрывом петарды
В еще одной стране зарегистрировали первые случаи смерти от омикрон-штамма
В российском городе девять детей отравились хлором
Танцующие лезгинку в центре Москвы в Новый год разозлили пользователей сети
Спасатели предупредили об опасности алкоголя и низкокалорийных диет в мороз
Транзит российского газа через Украину в Словакию снова упал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter