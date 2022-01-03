Власти США переняли российский закон для владельцев оружия

Власти США на фоне рекордного числа случаев массовой стрельбы в стране объявили о новых шагах по их снижению: отныне оружие будут продавать только тем, у кого есть место для его безопасного хранения, то есть сейф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американской администрации.

Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, данная мера призвана предотвратить случаи, когда оружие попадает не в те руки. Теперь огнестрельное оружие можно будет продавать только тому, кто подтвердит безопасность его хранения.

Глава минюста и генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что его ведомство продолжит предпринимать соответствующие шаги для снижения числа убитых или раненых в результате недобросовестного использования оружия.

В России действуют схожие правила хранения оружия. Согласно закону ФЗ-150 «Об оружии», сейф или шкаф нужно купить заранее. Его наличие проверяют до выдачи разрешения. Ящик или сейф должен быть из прочного металла или обит железом. Оружие и патроны должны храниться в нем так, чтобы посторонние не смогли получить доступ к опасным предметам.

30 ноября подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил четырех учеников, еще семеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.