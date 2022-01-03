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Названы четыре опасные ошибки при мытье посуды

WeChat: при мытье посуды нельзя использовать грязную губку, на ней накапливаются бактерии

Фото: Pixabay

Пользователь китайского портала WeChat назвал четыре опасные ошибки при мытье посуды. Он напомнил, что пренебрежение этими правилами может привести к размножению бактерий, а столовые принадлежности станут только грязнее.

В первую очередь, нельзя использовать грязную губку, поскольку на ней живут 19 видов патогенов, в том числе кишечная палочка, сальмонелла, золотистый стафилококк и кандида белая. За неделю на новой губке может накопиться до 2,2 миллиарда бактерий. Эти микроорганизмы могут вновь попасть на посуду и вызвать различные заболевания.

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Рекомендуется иметь несколько губок для разных поверхностей, чтобы избежать заражения. Также их нужно хорошо высушивать и проветривать, а еще лучше — дезинфицировать в кипятке и менять раз в две недели.

Во-вторых, не рекомендуется складывать грязные тарелки стопкой друг на друга, поскольку в этом случае загрязняется их дно, что увеличивает время мытья. Пользователь WeChat посоветовал сначала промыть менее грязную посуду, оставив более испачканную на потом. Также важно промывать емкости из-под сырого мяса отдельно от тех, в которых лежат фрукты или готовая пища.

В-третьих, нужно сливать воду и насухо вытирать чистую кухонную утварь перед тем, как убирать в шкаф, иначе в остатках воды на них размножатся бактерии, а металлические приборы и кастрюли покроет ржавчина.

В-четвертых, столовые приборы следует время от времени дезинфицировать. Для этого нужно прокипятить их в большой кастрюле около десяти минут. Те принадлежности, которые впитывают в себя различные жидкости и остатки пищи, например, бамбуковые палочки, важно своевременно заменять.

Ранее химик-технолог Сергей Белков развеял миф о том, что Е-добавки могут принести вред организму. По его словам, концентрация добавок в продуктах настолько мала, что не может нанести вред организму, будь то ребенок или взрослый.

Марина Совина
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