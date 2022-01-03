Адель купила «по скидке» особняк Сильвестра Сталлоне

Британская певица Адель приобрела особняк в Беверли-Хиллз у американского актера Сильвестра Сталлоне после того, как он не смог продать его за первоначальную цену и сделал «скидку», снизив запрашиваемую стоимость почти вдвое, сообщает издание The Sun.

Сообщается, что некоторое время звезда фильмов «Рэмбо» пытался выручить за свою недвижимость 81 миллион фунтов стерлингов (более 8,2 миллиарда рублей), однако покупателя так и не нашлось. В мае прошлого года он снизил цену до 63 миллионов фунтов стерлингов (почти 64 миллиарда рублей), но это также ни к чему не привело. Тогда он объявил о продаже особняка за 42 миллиона фунтов стерлингов (более 4,2 миллиарда рублей). Новая цена устроила известную артистку и Адель решила его приобрести.

Таким образом отмечается, что певица расширила свой портфель недвижимости, в котором уже присутствуют дома в в Лондоне и Лос-Анджелесе. Состояние 33-летней Адель с ее мужем, 40-летним спортивным агентом Ричем Полом, в настоящее время оценивается в 140 миллионов фунтов стерлингов (более 14,2 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что Адель стала участницей популярного шоу NikkieTutorials и порадовала фанатов своим внешним видом без макияжа. Знаменитость посетила студию нидерландской блогерши Никки Туториалс (Nikkie Tutorials) в бежевом лонглсиве и черных джинсах с уложенными волнами волосами.