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Россиянам назвали условия для аннулирования паспорта

В МВД России заявили о недействительности паспорта при внесении в него незаконных отметок

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко рассказал, в каких ситуациях паспорт гражданина страны становится недействительным. Об этом он сообщил в интервью «Вечерней Москве».

Сергиенко назвал россиянам условия для аннулирования паспорта: по его словам, документ становится непригодным при нарушении элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, которые нарушают целостность бланка. Последнее обстоятельство для недействительности удостоверения личности включает в себя внесение незаконных отметок, например.

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«К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок», — заявил он.

Представитель ГУ МВД России также добавил, что документ об удостоверении личности могут признать недействительным в случае износа. «Когда невозможно однозначно визуально определить содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений», — уточнил он. В таких случаях паспорт необходимо заменить, заключил Сергиенко.

Ранее стало известно, что россиянам аннулируют бумажные паспорта при выдаче электронных. Гражданин не имеет права одновременно владеть двумя документами, подчеркнули в МВД России.

Марина Совина
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