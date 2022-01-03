Россиянам назвали условия для аннулирования паспорта

Начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко рассказал, в каких ситуациях паспорт гражданина страны становится недействительным. Об этом он сообщил в интервью «Вечерней Москве».

Сергиенко назвал россиянам условия для аннулирования паспорта: по его словам, документ становится непригодным при нарушении элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, которые нарушают целостность бланка. Последнее обстоятельство для недействительности удостоверения личности включает в себя внесение незаконных отметок, например.

«К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок», — заявил он.

Представитель ГУ МВД России также добавил, что документ об удостоверении личности могут признать недействительным в случае износа. «Когда невозможно однозначно визуально определить содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений», — уточнил он. В таких случаях паспорт необходимо заменить, заключил Сергиенко.

Ранее стало известно, что россиянам аннулируют бумажные паспорта при выдаче электронных. Гражданин не имеет права одновременно владеть двумя документами, подчеркнули в МВД России.