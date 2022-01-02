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Россиянам аннулируют бумажные паспорта при выдаче электронных

МВД России: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче россиянам электронного паспорта. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — сказал источник.

Он добавил, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому документы по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В конце декабря сообщалось, что правительство России с 2023 года начнет внедрять цифровой паспорт. Первыми пилотными регионами, жителям которых станет доступна такая опция, станут Москва, Московская область (Подмосковье) и Татарстан. Все технические испытания электронных компонентов такого паспорта уже проведены.

Марина Совина
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