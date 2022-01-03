Россиянам рассказали о росте пенсии в новом году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о росте пенсий россиян в новом 2022 году.

Так, индексация пенсий для неработающих пенсионеров по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процента с 1 января 2022 года. Таким образом, увеличится стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей.

Финансист также рассказала, что рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов первой группы и 80-ти летних граждан.

При этом социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента с 1 апреля.

«С учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей», — заявила она.

24 декабря прошлого года замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова заявила, что в бюджете есть финансовые средства для индексации пенсий. По ее словам, это решение может быть оформлено законопроектом, в таком случае сенаторы готовы оперативно его рассмотреть.