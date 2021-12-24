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В Совфеде оценили наличие средств в бюджете для индексации пенсий

Сенатор Бибикова: средства в бюджете на индексации пенсий есть, раз об этом заявил Путин
Елена Бибикова

Елена Бибикова. Фото: пресс-служба Совфеда / РИА Новости

В Совфеде оценили наличие средств в бюджете для индексации пенсий. Как сообщила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда (СФ) Елена Бибикова, средства в бюджете на эти выплаты есть, раз об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство», — уточнила Бибикова.

Сенатор пояснила, что сейчас ожидают определения уровня инфляции по итогам года. По ее словам, это решение может быть оформлено законопроектом, в таком случае сенаторы готовы оперативно его рассмотреть. При этом кабинет министров может принять это своим постановлением, отметила Бибикова. Она пояснила, что это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Он заявил, что правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий.

Во вторник, 21 декабря, Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Все отчисления в накопительную часть пенсии (6 процентов от заработной платы) пойдут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Марина Совина
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