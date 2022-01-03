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Принц Гарри и Меган Маркл собрались сменить место жительства

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл собрались переехать
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Anna Sedokova / Globallookpress.com

Британский принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, планируют сменить место жительства спустя полтора года после покупки особняка за 11 миллионов фунтов стерлингов (около 1,1 миллиарда рублей), пишет Daily Mirror.

По данным источников, герцог и герцогиня Сессекские не бывают там «на седьмом небе» от счастья и поэтому планируют сменить место жительства. Пара недовольна месторасположением особняка. Она не чувствует в доме уединения, несмотря на то, что поместье окружает изгородь из сосен и кипарисов. При этом принц Гарри и его супруга не планируют уезжать далеко, они выбрали дом по соседству и собрались купить его.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре 2020-го Гарри и Меган заключили договор с видеосервисом Netflix, вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, и достигли финансовой независимости от королевской семьи.

Алия Шарафутдинова
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