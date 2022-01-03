Пушков объяснил нежелание Байдена вводить «адские» санкции против России
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему президент США Джо Байден не принимает жесткие меры против России. Нежелание американского лидера вводить «адские» санкции в отношении Москвы сенатор объяснил в своем Telegram-канале.
«Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации», — написал Пушков. По его словам, у США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести к разрыву отношений Вашингтона и Москвы.
Сенатор заявил, что если американский лидер решит ввести «адские» санкции, то США лишатся политических и экономических рычагов давления на Россию. «Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике», — рассказал Пушков и добавил, что в таком случае у Байдена останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для его страны.
Ранее бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм оценил вероятность введения «адских» санкций против России. По его мнению, Байден объявит новые меры против России только в том случае, если Москва нападет на Киев.