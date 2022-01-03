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Пушков объяснил нежелание Байдена вводить «адские» санкции против России

Сенатор Пушков: у США остался в распоряжении набор крайне жестких мер против России

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему президент США Джо Байден не принимает жесткие меры против России. Нежелание американского лидера вводить «адские» санкции в отношении Москвы сенатор объяснил в своем Telegram-канале.

«Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации», — написал Пушков. По его словам, у США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести к разрыву отношений Вашингтона и Москвы.

Сенатор заявил, что если американский лидер решит ввести «адские» санкции, то США лишатся политических и экономических рычагов давления на Россию. «Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике», — рассказал Пушков и добавил, что в таком случае у Байдена останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для его страны.

Ранее бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм оценил вероятность введения «адских» санкций против России. По его мнению, Байден объявит новые меры против России только в том случае, если Москва нападет на Киев.

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Евгения Наумова
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